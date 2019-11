Gebühren im Advent : Samstags kostenlos in Geldern parken

Samstags kostenlos in Geldern parken

Geldern Wer in Geldern seine Weihnachtseinkäufe erledigen möchte, muss sich über Parkgebühren keine Gedanken machen.

Die Vorfreude auf einen stressfreien Einkauf vor Weihnachten – an den Parkautomaten der Gelderner Innenstadt soll sie nicht scheitern. Die Stadt Geldern lädt an den Samstagen der Adventswochenenden zum gebührenfreien Parken in der Innenstadt ein.