Nach langen Planungen : Zweiter Aldi-Supermarkt soll 2020 in Geldern eröffnen

2018 zog Trinkgut (l.) vom Ölberg an die Weseler Straße, 2020 soll hier Aldi eröffnen. Ein Schild (r.) weist bereits auf die Neueröffnung hin. Foto: Adrian Terhorst

Geldern Die Baugenehmigung fehlt zwar noch, die Planungen sind aber bereits weit fortgeschritten: Im kommenden Jahr soll an der Straße Am Ölberg in Geldern der neue Aldi-Supermarkt eröffnen. Dafür wird auch eine extra Zufahrt gebaut.