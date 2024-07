Nach jahrelanger Baustelle

Auf dem neu gestalteten Schulhof der zertifizierten Unesco-Schule empfingen die Kinder die zahlreichen Gäste mit einem Flashmob, in dem sie mit bunten Fähnchen nacheinander an allen Fenstern des Gebäudes auftauchten und winkten. Anschließend formierten sie sich vor der neuen Mensa und sangen in vielen Sprachen ein Willkommenslied als Kanon.