Aktionstag in Geldern Weltladen setzt ein Zeichen für bessere Lieferketten

Das deutsche Lieferkettengesetz trat nach jahrelangen Bemühungen der Fair-Handels-Bewegung im Januar dieses Jahres in Kraft, erfüllte aber nicht die Erwartungen. Der Entwurf des EU-Lieferkettengesetzes, über den voraussichtlich Ende Mai im EU-Parlament abgestimmt werden soll, beinhaltet einen strengeren Maßstab, muss aber nach Meinung der Fair-Handels-Bewegung deutlich nachgebessert werden. Unternehmen sollen verpflichtet werden, Risiken für Mensch, Umwelt und Klima in der Wertschöpfungskette zu analysieren und aktiv dagegen anzugehen – und zwar von der Rohstoffgewinnung über die Fertigung bis zur Nutzung und Entsorgung eines Produktes. „Nach vielen Jahren stehen wir an einem Punkt, an dem die Möglichkeit besteht, dass internationale Lieferketten endlich gerechter werden und nicht mehr auf Ausbeutung basieren“, so der Weltladen-Dachverband. Eine besondere Forderung richtet sich seit Jahren auf existenzsichernde Einkommen für alle entlang der gesamten Lieferkette.