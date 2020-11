In Geldern Gutes Tun in Zeiten von Corona : Endspurt für „Weihnachten im Schuhkarton“

In Geldern Gutes Tun in Zeiten von Corona

Geldern Bei der Tanzschule 8counts in Geldern befindet sich die Sammelstelle für die Aktion. Die Päckchen sind für Kinder, die nicht viel haben. Schon Kleinigkeiten sorgen für ein besonderes Weihnachtsfest.

Auch in diesem Jahr sollen mit Kleinigkeiten gepackte Schuhkartons auf die Reise gehen und an Kinder verteilt werden, die wenig haben. „Der Knaller ist immer noch, wenn ich den Kindern erzähle, dass es Familien in anderen Ländern gibt, die sich eine Zahnbürste teilen müssen oder gar keine haben, einfach weil das Geld fehlt“, erklärt Janine Ingenpass. Die Päckchen aus Deutschland, wo es die Aktion in diesem Jahr seit 25 Jahren gibt, gehen nach Osteuropa. In die Schuhkartons werden keine teuren Spielsachen gepackt, sondern Dinge für die Schule, wie Buntstifte, aber auch Mützen und Handschuhe und natürlich eine Zahnbürste. Wer dem beschenkten Kind eine besondere Freude machen möchte, der kauft für Mädchen eine mit Glitzer, für einen Jungen eine mit dem Bild eines Superhelden. Wie das Päckchenpacken funktioniert, je nach Alter gestaffelt, steht auf der Internetseite von „Weihnachten im Schuhkarton“.