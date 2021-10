Aktion an Gelderner Schulen : Viele Schülerfahrräder sind mangelhaft

Geldern Die Polizei und das städtische Ordnungsamt waren bei den Gelderner Grundschulen zu Gast. Sie überprüften, wie straßentauglich die Fahrräder der Schüler sind. Die Aktion soll für mehr Sicherheit der Kinder sorgen.

Was im freundlichen Dialog gemeinsam mit den Kindern geprüft wird, hat einen ernsten Hintergrund. Gerade die jüngsten Teilnehmer am Straßenverkehr sind im Winter besonders gefährdet. Umso wichtiger, dass die Räder mängelfrei sind. Eine Woche nach der Aktion bewertet die Stadt Geldern die Ergebnisse. Mit der Teilnahme der Schulkinder, die von den Lehrerinnen und Lehrern unterstützt wird, sind Polizei und Ordnungsamt sehr zufrieden. Im Ergebnis waren durchschnittlich 75 Prozent der Fahrräder völlig ohne Mängel. Das war schon mal besser. Im vergangenen Jahr blieben 83 Prozent mängelfrei.

Polizei in Meerbusch : Polizei bietet Codierung von Fahrrädern an

„Wenn wir dabei auch noch berücksichtigen, dass die Mariengrundschule in Kapellen mit 90 Prozent verkehrssicheren Fahrrädern den Schnitt ein wenig gehoben hat, müssen wir doch an die Eltern appellieren, öfter mal die Räder ihrer Kinder zu überprüfen“, erklärt Svenja Hüsch vom Gelderner Ordnungsamt. Zur Sicherheit aller Kinder trägt die Aktion aber auf jeden Fall bei, denn die Ordnungspartner wollen nicht nur prüfen, sondern legen ihr besonderes Augenmerk darauf, Defekte aufzuzeigen und möglichst gleich an Ort und Stelle in einer mobilen Werkstatt zu reparieren.

So auch an der Sankt-Antonius-Schule in Hartefeld. Uwe Eichler vom Ordnungsamt: „Selbstverständlich sind die Eltern auch weiterhin für die Sicherheit der Räder verantwortlich. Uns ist es aber wichtig, dass die Räder sofort in Ordnung sind. Kleinere Schäden, zum Beispiel an den Bremsen oder an der Beleuchtung, reparieren wir daher sofort.“