Geldern: Ärger über Taubendreck vor Geschäften

Geschäftsleute ärgern sich über Taubenkot in der Stadt. Von links: Thomas Slickers, Jutta Bieler, Rita Sturm, Gerd Bloemen und Sabine Kohlmann. Foto: Sina Zehrfeld

Geldern Sie kommen mit dem Schrubben nicht nach: Der Vogelkot auf dem Gehweg vor ihren Läden ist nicht mehr hinnehmbar, sagen Gelderner Geschäftsleute. Eklig sei das, und es wird Ware verdorben.

Das Gurren der Tauben ist für Geschäftsleute an der Hartstraße schon lange kein schönes Geräusch mehr. „Sehen Sie sich das an“, klagt Sabine Kohlmann vom City Reisebüro. Sie deutet auf den Taubenkot, der in einer dicken, eingetrockneten Schicht einen breiten Kreis um den nächst gelegenen Straßenbaum bildet. Die weißlich-grünen Flecken verteilen sich von den Bäumen aus schmierig über den Gehweg und bis vor die Türen der Geschäfte. „Die Leute laufen da durch und tragen das in unsere Läden“, sagt Kohlmann.