Umzug in Geldern Adelheid-Kita zieht in Container-Komplex am Bahnhof

Weil die Gelderner Kita St. Adelheid renovierungsbedürftig ist, mussten die Kinder und das Team ausziehen. Seit Mitte April sind sie in einen Container-Komplex am Brühl (neben dem Bahnhof) untergebracht. Die vom Adelheid-Team eingerichteten Räume sollen den Kindern für ein Jahr ein neues zu Hause bieten. Dieser Schritt war nötig, damit die Bauarbeiten an dem Gebäude an der Jahnstraße zügig vonstatten gehen können und der Kita-Alltag möglichst störungsfrei weiterlaufen kann.