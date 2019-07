Feuer in Geldern : 80-Jährige nach Mülltonnenbrand im Krankenhaus

Geldern In einem Mehrfamilienhaus an der Issumer Straße haben Dienstagnacht zwei Mülltonnen gebrannt. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

(RP) Am Dienstag gegen 3 Uhr sind in einem Mehrfamilienhaus an der Issumer Straße in der Gelderner Innenstadt zwei Mülltonnen in Brand geraten. Das meldete die Polizei. Die Mülltonnen standen nebeneinander im Hausflur. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch Rauchmelder geweckt. Einer der Anwohner versuchte, das Feuer mit Wasser aus einem Pool zu löschen. Kurz darauf rückte die Feuerwehr an, löschte den restlichen Brand und zog die Mülltonnen aus dem Gebäude. Eine 80-jährige Bewohnerin wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Mülltonnenbrands ist bislang noch nicht geklärt.