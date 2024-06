Weseler Straße in Geldern 59-Jährige bei Unfall auf der B58 schwer verletzt

Eine 59-jährige Frau aus Geldern fuhr nach Angaben der Polizei mit einem blauen Kia Picanto auf der Weseler Straße in Fahrtrichtung Issum. An der Kreuzung wollte die Frau nach links in die Dieselstraße abbiegen und ordnete sich dafür zunächst auf die Linksabbiegespur ein.