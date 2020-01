Kostenpflichtiger Inhalt: 50 Jahre Bücher Keuck : Eine Gelderner Buchhandlung mit viel Tradition

Mit der Buchhandlung Keuck wird ein prägendes Unternehmen der Fußgängerzone Issumer Straße 50 Jahre alt. Foto: Gerhard Seybert/Gehard Seybert Medien&Presse Ser

Geldern Keuck feiert in dieser Woche das 50-jährige Bestehen. Doch Lesestoff und mehr gab es schon vorher an der Issumer Straße. 1907 eröffnete Carl Boschuk seine Buchhandlung und Buchbinderei an gleicher Stelle in Geldern.