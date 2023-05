Kontrollen der Polizei im Kreis Kleve 37-Jähriger stürzt alkoholisiert mit E-Scooter – Entzug des Führerscheins droht

Auch weist die Kreispolizei auf ihre nächsten Termine für ihre kostenlosen Pedelec- und E-Bike-Trainings hin. Diese sind am Freitag, 5. Mai, bei der Feuerwehr Goch, am Mittwoch, 24. Mai, in Twisteden am Traberpark, am Donnerstag, 25. Mai, in Uedem am ehemaligen Aldi und am Dienstag, 30 Mai, am Tichelpark in Kleve. Informationen und Anmeldung unter den Telefonnummern 02821/504 1542 und 1547 oder per E-Mail an vsb.kleve@polizei.nrw.de