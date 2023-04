Urteil gegen Angeklagten aus Geldern gefallen 31-Jähriger vergewaltigt seine 81-jährige Adoptiv-Großmutter

Wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, sexuellem Missbrauch, Bedrohung und Sachbeschädigung stand am Mittwoch ein 31-jähriger Mann aus Geldern vor der ersten großen Strafkammer des Klever Landgerichts. Die Geschädigte der Taten: die 81-jährige Mutter seines Adoptivvaters. Die Staatsanwaltschaft warf dem gebürtigen Klever unter anderem vor, seine Adoptivgroßmutter am 15. Oktober 2022 in ihrem Haus in Geldern vergewaltigt zu haben. Der Mann wurde für seine Taten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt, zudem wurde eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt angeordnet.