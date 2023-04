Angeklagter bestreitet Tat nicht Gelderner vergewaltigte seine 81-jährige Adoptiv-Großmutter

Wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, sexuellem Missbrauch, Bedrohung und Sachbeschädigung stand am Mittwoch ein 31-jähriger Mann aus Geldern vor der ersten großen Strafkammer des Klever Landgerichts. Die Geschädigte der Taten: die 81-jährige Mutter seines Adoptivvaters. Die Staatsanwaltschaft warf dem gebürtigen Klever unter anderem vor, seine Adoptivgroßmutter am 15. Oktober 2022 in ihrem Haus in Geldern vergewaltigt zu haben.