„Ich schäme mich sehr für meine Taten“ 31-Jähriger vergewaltigt seine 81-jährige Adoptiv-Großmutter

Der 31-Jährige räumte die Anklagevorwürfe vor Gericht weitgehend ein. Auch die Vergewaltigung am 15. Oktober 2022 stritt er nicht ab, gab aber an, sich nicht daran erinnern zu können. Er habe eine schöne Kindheit im Hause der Adoptiveltern und auch bei seinen Adoptivgroßeltern erlebt, sei aber als Erwachsener alkohol- und drogenabhängig geworden, so der Angeklagte. Über die Taten sei er selbst schockiert. „Ich habe ihre Gutmütigkeit ausgenutzt“, sagte der Angeklagte, der nach Wohnungsverlust und Rauswurf durch die Adoptiveltern des Öfteren Obhut und Unterstützung bei der Adoptivgroßmutter gesucht hatte. In einem Brief, den er am Mittwoch vor Gericht vorlas, hieß es: „Ich schäme mich sehr für meine Taten“, und „Ich schäme mich dafür, was diese Substanzen aus mir gemacht haben.“ Unter Alkohol und Drogen neige er zu aggressivem und wütendem Verhalten.