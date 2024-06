Schulfest und Jubiläum in Geldern Realschule feiert neues Gebäude und sich selbst

Die Realschule An der Fleuth ist angekommen. Nach vielen anstrengenden Jahren mit den Umzügen von der Königsberger Straße an den Westwall und in diesem Jahr weiter an den neuen Standort am Rodenbusch, ist der Neubau am Freitag offiziell eingeweiht worden. „Wir hatten keinen Spatenstich, keine Grundsteinlegung und kein Richtfest. Umso wichtiger ist dieser Tag heute, an dem wir Gelegenheit haben zu feiern“, sagte Schulleiter Wilfried Schönherr bei der Begrüßung.