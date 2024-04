Mann aus Alpen geblitzt 24-Jähriger rast mit Tempo 124 durch Geldern

Am Mittwoch hat die Polizei bei einer Kontrolle in Geldern einen jungen Mann am Steuer eines Autos mit exakt 124 km/h gemessen. Am Morgen führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Kleve die Geschwindigkeitskontrollen auf der Stettiner Straße in Geldern durch. Die Straße liegt außerhalb der geschlossenen Bebauung. Dennoch gilt auch dort eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.