JVA in Geldern 24-Jähriger bei Besuch im Gefängnis festgenommen

Was der junge Mann offenbar nicht wusste: dass es bei Besuchen in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland eine standardisierte Vorgehensweise ist, dass die Personalien der Besucher mit den polizeilichen Datenbankbeständen abgeglichen wird. „Das ist bereits so, wenn telefonisch ein Besuchstermin vereinbart wird“, erklärt Manuela Schmickler, Pressesprecherin der Polizei im Kreis Kleve. Dabei fiel auf, dass es sich bei dem Besucher um einen gesuchten Straftäter handelte.