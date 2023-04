Unfall in Geldern 21-Jähriger landet mit Auto im Straßengraben und wird schwer verletzt

Der Autofahrer sreifte auf der Landtraße 361 in Höhe des Sportplatzes Lüllingen einen Baum. Im Anschluss versuchte er sein Auto wieder zurück auf die Straße zu lenken, was ihm jedoch nicht gelang. Er prallte gegen einen weiteren Straßenbaum, geriet ins Schleudern und kam letztlich auf der linken Fahrzeugseite im Straßengraben liegend zum Stillstand. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.