Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr 20-jähriger Fußgänger in Geldern stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Der 20-Jährige aus Geldern befand sich aus bislang nicht bekannten Gründen auf der Fahrbahn der Venloer Straße (Bundesstraße 58), etwa in Höhe der Einmündung zur Straße „Am Goltenhof". Dort wurde er vom Auto eines 63-Jährigen aus Viersen erfasst, der die Venloer Straße aus Straelen kommend in Fahrtrichtung Geldern befuhr. Der 20-Jährige Fußgänger wurde nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn liegend von einem weiteren Auto eines 49-Jährigen aus Straelen überrollt, der die Bundesstraße in Gegenrichtung befuhr.