Polizeieinsatz in Geldern Ausgebüxte Zebras galoppieren über die Bundesstraße

Auf den Straßen im Gelderland ist in der vergangenen Zeit ja schon eine Reihe von ungewöhnlichen Tieren unterwegs gewesen. In Weeze und Kerken lief ein Wolf über die Straße, in Issum hüpfte ein Känguru fröhlich an den Häusern vorbei. Doch dass Zebras auf der Bundesstraße unterwegs sind, das ist auch für die Kreispolizei Kleve ein echtes Novum. „So etwas haben wir hier noch nicht erlebt“, sagt Polizeisprecherin Manuela Schmickler.