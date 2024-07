Prozess wegen Kindesmissbrauchs in Geldern 19-Jähriger schläft mit Zwölfjähriger – „Sie wussten, was Sie tun“

Vor dem Amtsgericht in Geldern musste sich ein 20 Jahre alter Mann aus Krefeld wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Fall verantworten. Er räumte ein, Geschlechtsverkehr mit einer damals Zwölfjährigen gehabt zu haben, dieser sei allerdings einvernehmlich gewesen. In drei weiteren Fällen hatte er dem Mädchen deutliche sexualisierte Textnachrichten mit pornografischen Vorstellungen geschickt. „Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt“, nennt das die Justiz.