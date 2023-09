Junge Frau aus Nettetal verunglückt in Geldern 19-jährige Motorradfahrerin prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin auf der Straße Zitterhuck in Richtung Geldern. Nach einer Linkskurve geriet die 19-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Kraftrad rechtsseitig in einen Grünstreifen und fuhr im weiteren Verlauf gegen einen Straßenbaum.