Unfall in Geldern Auto kracht gegen Baum – 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den lebensgefährlich verletzten 18-Jährigen aus seinem Auto. Er wurde per Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Opferschutzbeamte der Polizei in Kleve benachrichtigten die Angehörigen des Verletzten. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.