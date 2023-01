Unfall in Geldern-Walbeck Auto kracht gegen Baum – 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Samstag ist es in der Nacht gegen 1.40 Uhr auf der Walbecker Straße in Geldern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-Jähriger aus Geldern lebensgefährlich verletzt wurde. Mit einem Mercedes war er auf der Walbecker Straße von Geldern aus kommend in Richtung Walbeck unterwegs.