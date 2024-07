Zeugin leistet Erste Hilfe 16-Jähriger verletzt sich schwer bei Radunfall in Veert

Am Mittwoch gegen 13.05 Uhr kam es an der Grunewaldstraße in Geldern-Veert zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Gelderner befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Straße verlaufenden Geh- und Radweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden stürzte.