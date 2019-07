Unfall in Geldern : 16-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber wurde beim Unfall in Geldern angefordert. Foto: Berns, Lothar

Geldern Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Donnerstagmorgen in Geldern am Kreisverkehr Harttor/Mühlenweg, in der Höhe des Rewe-Marktes. Ein 16-jähriger Radfahrer wurde von einem Lkw überrollt.

Gegen 7.50 Uhr war ein 16-jähriger Jugendlicher aus Geldern mit einem Fahrrad aus Richtung Veert auf dem rechtsseitigen Radweg am Harttor unterwegs. Nach Angaben der Polizei fuhr er in dem Kreisverkehr vorschriftsmäßig auf die Fahrbahn. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer fuhr zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls aus Richtung Veert auf der Straße Harttor. Als er im Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in den Mühlenweg abbiegen wollte, stieß er mit dem rechts neben ihm fahrenden 16-Jährigen zusammen.

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und schwebt in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die Unfallaufnahme ist aber mittlerweile beendet und die Straßensperrung aufgehoben. Angehörige und Zeugen werden durch den Opferschutz der Polizei betreut.

(bimo/ate)