Veranstaltung in Geldern Tag der offenen Tür im Tanzstudio

Eines ist sicher: Langweilig wird es mit Janine Ingenpass nicht. Seit 15 Jahren hat sie ihr eigenes Tanzstudio 8counts in Geldern, und die Ideen gehen ihr nicht aus. Im Gegenteil. In den 15 Jahren ist das Repertoire an Tänzen und auch an Kostümen immer weiter gewachsen. Bekannt sind die lebensgroßen Olaf- und Eiskönigin-Elsa-Kostüme durch die Auftritte beim „Heiß auf Eis“ in Geldern. Aber auch im Tanzstudio kommen die Maskottchen zum Einsatz. Anregungen für neue Tänze, Inszenierungen und TikTok-Auftritte gibt es reichlich, auch aus Kinofilmen, verrät die Tanzlehrerin aus Leidenschaft. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens, aber auch, um den Kindern und Jugendlichen nach der Corona-Zeit eine Plattform für Auftritte zu bescheren, gibt es drei Tage lang Ausschnitte aus den verschiedenen Tanzangeboten. Neben Janine Ingenpass unterrichten zehn weitere Tanzlehrer im Tanzstudio 8counts in Geldern und sorgen so für jede Menge Vielfalt.