Schülerin zuletzt in Geldern gesehen 13-Jährige aus Wachtendonk wird vermisst

Die Schülerin war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen, 28. August, zur Gesamtschule nach Geldern gebracht worden. Um 12.50 Uhr, als sie wieder abgeholt werden sollte, konnte sie nicht angetroffen werden. Seitdem ist sie nicht mehr in ihre Wohneinrichtung in Wachtendonk zurückgekehrt. Die 13-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkles, langes Haar und trägt eine olivgrüne Jogginghose mit Applikationen. Weiterhin hat sie eine bunte Umhängetasche dabei, aber kein Mobiltelefon.