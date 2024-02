Welttag der Komplimente, 1. März Wer ist der Komplimente-Kurier hinter den „Du bist toll“-Stickern?

Lak Kornelius ist nicht der Typ, der vor dem Spiegel steht und drei Mal sagt: „Ich bin toll“, meint er. Denn er hat seinen eigenen Sticker dafür. „Du bist toll“ steht darauf, in weiß, unterstrichen und auf schwarzem Grund. Lak Kornelius klebt oder legt ihn dahin, wo andere Menschen entlangkommen und sich dann an ihm erfreuen, sagt er. Und neben dem „Du“ ist mit Absicht etwas Platz, sodass auch ein Name hinpassen könnte. „Lak, du bist toll“ zum Beispiel, auch wenn der junge Mann, Ende 20 und aus Geldern eigentlich gar nicht so heißt. Aber er findet es schön, sagt er, wenn das Geheimnis um ihn – den Macher seines Werkes – noch nicht ganz gelüftet ist.