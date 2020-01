Viele Vereine mit ungewisser Zukunft : Spielmannszüge und Musikvereine – ein Auslaufmodell?

Der Hilferuf liest sich dramatisch: „Wir brauchen Deine Hilfe! Es ist FÜNF vor ZWÖLF!“, heißt es in dem Facebookposts des Musivereins Wetten. „Helft uns, die Blasmusik für unseren Ort Wetten zu erhalten! Wir rufen voller Hoffnung alle Musiker des Ortes auf, durch freies Mitwirken den Musikverein in seinem Bestehen zu sichern.“ Die Zukunft des Musikvereins Wetten ist in Gefahr, der Vereinsvorsitzende fürchtet das Aus. „Wenn sich die Situation nicht bessert, müssen wir den Betrieb wahrscheinlich ganz einstellen“, sagt der Vorsitzende Klemens Marten.

Martins- oder Karnevalsumzüge, Heimatabende oder Kirmes: Bei fast jeder Veranstaltung in den Gemeinden und Dörfern sind die Musiker der örtlichen Vereine mit dabei. Zum kulturellen Leben in der Region gehören die Spielmannszüge und Musikvereine schon aus der Tradition heraus fest dazu. Doch sind die Vereine in den Ortschaften überhaupt noch zukunftsfähig? Oder haben sie ausgespielt?

Der Musikverein Wetten verfügt aktuell noch über 18 Aktive. Zu wenige, um wie bislang auch künftig noch jährlich ein Konzert zu organisieren. „Wir brauchen dafür eine Mindestbesetzung, die wir nicht mehr haben“, sagt Marten. Auftritte wahrzunehmen, werde mit der Personenzahl ebenfalls eng. Auf der vergangenen Jahreshauptversammlung wurde deshalb bereits besprochen, künftig ein paar Dinge zu verändern. „Zum Beispiel außerorts keine öffentlichen Auftritte mehr anzunehmen, sondern nur noch im Ort selbst zu spielen, wie zum Beispiel bei der Kirmes“, sagt der Vorsitzende.

Das Schicksal des Wettener Musikvereins ist im Gelderland beileibe kein Einzelfall. Viele andere Spielmannszüge und Musikvereine stehen ebenfalls vor eine ungewissen Zukunft, bei einigen ist das Licht bereits ausgegangen. Nur ein paar Kilometer von Wetten entfernt.

Am 12. Januar fand in Kapellen die offizielle Auflösungsveranstaltung des Spielmannszugs „Neues Tambourcorps Kapellen“ statt. „Unsere Zeit war vorbei“, sagt der Noch-Vorsitzende Werner Paeßens.

Auch der „Musikverein Aurora 1907 Veert“ ist schon seit Längerem nicht mehr spielfähig. „Wir sind schon länger nicht mehr in der Lage, größere Auftritte wahrzunehmen“, sagt der Vorsitzende Klaus Hermsen. „Wir spielen nur noch bei kleineren Veranstaltungen wie beim Maibaumsetzen“, sagt er. Zehn bis zwölf Aktive gebe es noch, „wovon ich mit 61 Jahren der Jüngste bin“, sagt Hermsen. Früher seien sie mal 40 Aktive gewesen, bunt gemischt von jung bis alt. Das war 1982, als der Verein 75-jähriges Bestehen feierte. Dass die Lichter irgendwann ausgehen, sei Hermsen deshalb klar. „Es ist schade, dass die ganze Kultur den Bach runtergeht“, sagt er.

Auch ein paar Kilometer weiter, beim Trommlercorps Grün-Weiß 1960 Walbeck, sieht es düster aus. „Wir werden immer weniger“, sagt Michael Weymanns. Sie sind zwar noch 28 aktive Musiker, „aber natürlich sind nie alle gleichzeitig da“, sagt er. „Wir fahren schon seit längerer Zeit die Anzahl der Auftritte herunter“, sagt er. An Karneval werde man deshalb auch nur noch in Walbeck und Straelen spielen. „Die Problematik ist ja auch nicht neu, man findet einfach keine neuen Spieler“, sagt Weymanns.

Worin die Probleme liegen, darin sind sich die Verantwortlichen der Vereine ziemlich einig. „Das Angebot für die Kinder ist über die Jahre einfach größer geworden“, sagt Norbert Clancett, Vorsitzender des Vereins Blau-Weiß Hartefeld. Durch die Akademisierung arbeiteten viele der Jüngeren nicht mehr in der Nähe, sondern pendeln zum Beispiel nach Düsseldorf. Wenn sie dann abends spät zurückkommen, ist ein Ehrenamt mangels Zeit wenig lukrativ. Das gilt für die Musik wie für andere Ehrenämter.

„Wer im Spielmannszug oder im Musikverein ist, muss etwas für sein Hobby tun“, sagt Clancett. „Ich muss zu Proben kommen oder bei Auftritten dabei sein“, sagt Clancett. Und Auftritte dienen natürlich auch dazu, etwas Geld in die Kassen der Vereine zu spülen, um die laufenden Kosten decken zu können. Das heißt: Wenn ein Verein fünf Martinszüge musikalisch begleitet, auf denen immer dieselben Stücke gespielt werden, hält sich der Spaßfaktor bei dem ein oder anderen auch mal in Grenzen. „Deswegen kann ich schon verstehen, wenn Vereine sagen, dass sie sich eher darauf konzentrieren, Konzerte zu spielen, weil es für die Musiker attraktiver ist“, sagt Clancett. „Es ist aber auch eine ganz andere Ausrichtung als die eines Spielmannzugs.“

Es gibt jedoch auch Vereine, die optimistischer in die Zukunft blicken können. Zum Beispiel die Hartefelder. Bei Blau-Weiß ist man in der komfortablen Situation, noch genügend Aktive zu haben. „Wir haben aktuell zum Beispiel das Glück, dass vier Kinder eingetreten sind“, sagt er. „Es ist eine Wellenbewegung: Kommt ein Kind in den Verein, bringt es oftmals noch drei weitere mit“, sagt er. Etwa 40 Spieler sind bei Blau-Weiß aktiv, doch die meisten sind schon relativ alt. „Auch bei uns gibt es deshalb die Gefahr, dass wir irgendwann einen Einbruch bekommen“, sagt Clancett. „Und bei den Älteren ist es ja wie bei den Jüngeren“, sagt er. „Hört einer auf, hören oftmals direkt mehrere auf, weil sie damals zusammen angefangen haben und befreundet sind.“

Gut sei die Situation auch noch beim Musikverein Walbeck, sagt der Vorsitzende Heinz-Josef Heyer. „Wir kriegen durchgehend 40 Musiker auf die Bühne“, sagt er. Alle seien Walbecker, zwischen 14 und 80 Jahre alt. Man engagiere extra einen Profi-Dirigenten aus Holland, Leo Beckers. „Wir finanzieren ihn über das Konzert und Auftritte oder die Einnahmen von Dorffesten“, sagt Heyer. Der Verein versuche, alle Termine wahrzunehmen.

Auch beim „Bergknappenverein & Jugendspielmannszug Glückauf Geldern 1947/67“ „ist die Situation derzeit noch in Ordnung“, sagt der Erste Jugendleiter Jörg Molderings. „Wir können noch auftreten, aber auch bei uns werden es immer weniger Spieler“, sagt er. 25 Aktive zwischen zehn und 50 Jahren sind im spielenden Zug, „vor 20 Jahren waren es mal 40 bis 45.“

Dass bei Blau-Weiß Hartefeld Kinder eintreten, sei jedoch keineswegs nur Glück, sagt Clancett. Schon früh habe man angefangen, den Nachwuchsmangel zu bekämpfen. „Im Herbst des vorigen Jahres haben wir zum Beispiel eine offene Probe im Freien angeboten, zu der der ein oder andere aus Hartefeld gekommen ist“, sagt Clancett. „Und daraus resultierte letztlich auch, dass jetzt die Mädchen neu bei uns anfangen.“

Für Clancett steht fest, dass man immer wieder neue Angebote schaffen müsse, um attraktiv zu bleiben. „Wenn es dem Verein nicht gelingt, neben der Musik zusätzliche Angebote und Anreize zu schaffen, wie Ausflüge oder Probewochenenden, die es interessant machen, bei uns einzutreten, kann uns das gleiche Schicksal ereilen wie den Kapellenern“, weiß der Vorsitzende von Blau-Weiß. In diesem Jahr veranstaltet der Verein zum Beispiel ein Ritteressen in Hartefeld.

Aus finanzieller Sicht komme Blau-Weiß zugute, dass es mit der ebenfalls sehr aktiven Karnevals-Abteilung noch ein zweites Standbein gibt, wodurch der Verein breiter aufgestellt ist. Beim Musikverein Walbeck hat man sich überlegt, sogenannte Förderkarten im Dorf zu verkaufen, damit Geld in die Kasse kommt. „Wir gehen damit von Tür zu Tür“, sagt Heyer. Das Angebot: „Wer eine Förderkarte kauft, bekommt ein Freigetränk beim Spargel- und Dorffest und freien Eintritt für unser Konzert im Dezember.“

Bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten seien die Kosten für die musikalische Ausbildung. „Alle Spieler bekommen vom Verein ihr Instrument, die Uniform und eine musikalische Grundausbildung nach modernem Standard“, sagt Clancett. Das sei in den anderen Vereinen aber ebenfalls üblich.

Sebastian Sürgers, Dirigent des Musikvereins Pont, ist der Ansicht, „dass man sich jährlich Gedanken über die Ausrichtung machen muss“, sagt er. „Die Stilrichtung darf erst einmal keine Rolle spielen“, findet er. „Die Hauptsache ist, es ist gut. Man spielt schließlich fürs Publikum, und das will unterhalten werden.“ Das Schwierige sei jedoch, den Spagat zwischen Marsch- und (modernerer) Konzertmusik hinzubekommen. „Gerade im ländlichen Raum darf man das Traditionelle nicht vergessen“, sagt er. „Die Mischung ist das, was es interessant macht.“ Als Verein habe man auch eine Aufgabe im Ort zu erfüllen.

Im Ponter Verein gebe es viele junge, gut ausgebildete Musiker. Und die wollten auch nicht ausschließlich Marschmusik spielen, sagt Sürgers. „Die Struktur ist deshalb mittlerweile so, dass wir uns etwas von der Marschmusik wegbewegen“, sagt er. 34 Aktive sind es insgesamt. Doch gerade bei den Auftritten mit traditionellem Charakter habe man schon Probleme, jeden Auftritt besetzen zu können. Hinzu komme, dass es auch traditionelle Auftritte gebe, bei denen man nicht immer gute Erfahrungen gemacht habe. „Wenn wir die vorigen Jahre an Karneval gespielt haben, war es so, dass vor uns oder hinter uns ein Wagen mit lauter Anlage fuhr, sodass man uns gar nicht mehr gehört hat“,sagt Sürgers. „Das macht dann natürlich auch keinen Spaß.“

Um gegen den Nachwuchsmangel vorzugehen, möchten die Ponter künftig den Weg gehen, mit Kitas oder Grundschulen enger zu kooperieren, mit der Martini-Grundschule in Veert plane man bereits ein Angebot. Wie eine gute Kooperation mit einer Schule aussehen kann, zeige das Friedrich-Spee-Gymnasium, das mit dem „SPEEzial-Orchester“ ein gutes musikalisches Angebot für die Schüler biete, sagt Sürgers. Sein Walbecker Kollege Heinz-Josef Heyer bestätigt das: „Wir haben viele Spee-Schüler im Verein, die dort im Orchester spielen“, sagt er. „Wir haben eine enge Kooperation und sprechen uns gut ab.“ Profitieren würde letztlich beide davon, „zum Beispiel wenn es darum geht, neue Stücke einzustudieren.“

In Wetten hofft man derweil noch, wieder die Kurve zu kriegen. „Wir wollen den Verein für das dörfliche Leben am Leben erhalten“, sagt Marten. „Doch wir haben auch laufende Kosten, die wir ohne eine Verbesserung der jetzigen Situation nicht mehr tragen können. Auch ein Dirigent will zum Beispiel bezahlt werden“, sagt Marten. „Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem man sagt, ,so geht es nicht mehr weiter und so machen wir auch nicht mehr weiter´.“