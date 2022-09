Kooperation mit Reittherapie Walbeck : Gelderland-Schüler profitieren von Pferde-AG

Walbeck Mithilfe der Reittherapie Walbeck sollen die elf- bis zwölfjährigen Schüler ihre Lern-, Gesundheits- und Sozialkompetenz fördern. Das Projekt wird fortgesetzt.

Die Gründe für eine heilpädagogische Förderung mit Pferd seien so vielschichtig, wie es Menschen gibt, sagt Marita Morange, Heilpädagogin und Reittherapeutin der Reittherapie Walbeck. „Die Hilfe könne alle in Anspruch nehmen, die den Wunsch mitbringen, bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen und diesen Prozess gemeinsam mit der Heilpädagogin in der Natur und mit Pferden gestalten möchten.“ Dabei gehe es immer darum, die Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erweitern. „Menschen mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen, mangelnden Wahrnehmungsmöglichkeiten, Lernschwierigkeiten, Konzentrationsproblemen oder Persönlichkeitsstörungen beispielsweise, möchten sich in der Regel nicht gern unterscheiden von anderen Menschen“, so Mornage. „In meinen Augen tun sie das auch nicht. Sie wollen gesehen werden, dabei sein, mitmachen und sich zugehörig fühlen.“ In der Reittherapie Walbeck können sie das. Auch in diesem Schuljahr wird die „AG-Pferd“ für die 5. und 6. Klassen der Gelderland-Schule fortgesetzt. Schuleiter Marcus Knops ist wichtig, dass noch weitere Kinder in den Genuss kommen, mit den Pferden zu agieren. „Lernen lernen, Selbstwirkung erleben, Selbstständigkeit entwickeln oder eine Alternative finden, wenn ein Plan nicht funktioniert – das alles lässt sich in diesem Zeitfenster bei den Kindern beobachten.“