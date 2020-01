Terminübersicht für alle Südkreis-Kommunen : Sammelaktionen für Tannenbäume am Wochenende

Sammelaktionen für Tannenbäume am Wochenende

Ein Tannenbaum steht neben Mülltonnen an einer Straße. Foto: dpa/Fabian Strauch

KREIS KLEVE In allen Südkreis-Kommunen finden am Wochenende wieder ehrenamtliche Tannebaum-Sammelaktionen statt. Das sind die Termine.

Am Wochenende besteht die Möglichkeit, den Tannenbaum im Rahmen der vielen ehrenamtlichen Aktionen abholen zu lassen. Die Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft hat die Sammeltermine zusammengetragen. Die Termine am Samstag: Geldern, Stadtgebiet: Pfadfinder/Messdiener, 9 – 15 Uhr, Hartefeld/Vernum: Pfadfinder, ab 9 Uhr, Kapellen: Tambourcorps, ab 9 Uhr, Lüllingen: Jungschützen St. Rochus, ab 10 Uhr, Pont: Jugend des VfL, ab 9 Uhr, Veert: Pfadfinder, von 9 – 16 Uhr (Gehäckseltes wird kostenlos an Selbstabholer abgegeben), Walbeck: Sauerland-Team, ab 9 Uhr.