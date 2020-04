Initiative „youngcaritas“ Gelderland : Postkarten gegen die Einsamkeit

Geldern/Kevelaer Danke sagen oder Senioren schreiben: Die Initiative „Youngcaritas“ Gelderland hat eine Aktion ins Leben gerufen und eigene Karten produziert.

Nicht nur die elektronische Kommunikation über Facetime, Skype, Whatsapp und Co. gewinnt in den Zeiten von Corona an Bedeutung. Auch die gute alte Postkarte wird wiederentdeckt. Eine Aktion dazu hat die Initiative „youngcaritas“ Gelderland jetzt ins Leben gerufen und eigene Karten produziert. An den Kassen vieler Bau- und Supermärkte im Gelderland können diese kostenlos mitgenommen und dann wieder verschickt werden. „Wer den Menschen in seiner Umgebung eine Freude machen oder einfach mal Danke sagen möchte, kann genau das jetzt mit lieben und anerkennenden Worten auf der Postkarte tun“, so die Initatoren.