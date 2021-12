Einkaufen in Pandemiezeiten im Gelderland : Weihnachtsgeschäft läuft schleppend

Eine gute Nachricht: Angelique Bruch wird auf dem Gelderner Markt auch bis nächste Woche Glühwein und Punsch anbieten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Die Pandemie macht dem Einzelhandel schwer zu schaffen. Manche Geschäfte haben kaum Besucher – andere profitieren vor allem von ihren Stammkunden. Trotz des Endes von „Heiß auf Eis“ bleibt der Glühweinstand geöffnet.

Juwelier Wedershoven auf der Hartstraße in Geldern hat unter der Woche bis 18.30 Uhr geöffnet. Es ist 14.45 Uhr an einem Donnerstag im Dezember, als Karla Leurs, die Inhaberin des Ladens, am Telefon sagt, sie habe ihren Mantel schon angezogen. „Ich bin gerade im Begriff zu gehen“, sagt sie. Grund sei das schlechte Geschäft, auch in der Adventszeit. Kein Kunde sei den Tag über in ihren Laden gekommen, kein Produkt konnte sie verkaufen. „Es ist ein Trauerspiel. Man macht alles. Man tut alles“, sagt sie. Aber es kommen kaum Kunden. „So etwas habe ich in meiner ganzen Ära noch nicht erlebt.“ Das Weihnachtsgeschäft würde noch schlechter laufen als im vergangenen Jahr. 2020 galt ab dem 16. Dezember der Lockdown, Leurs musste ihren Laden schließen. „Es braucht dieses Jahr gar keinen offziellen Lockdown“, sagt sie, „die Leute wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.“ Und hätten Angst, im Einzelhandel einzukaufen. Das sei nicht nur bei ihr zu beobachten, sondern bei vielen Einzelhändlern in Geldern. „Die Stadt ist leer“, sagt Leurs. Sie selbst müsse nicht um ihre Existenz fürchten. Auch weil sie keine Miete zahlen muss, der Laden ist ihr Eigentum. Aber sie glaubt, dass bald immer mehr Einzelhändler „den Schlüssel rumdrehen müssen.“ „Wenn der Rubel nicht rollt, kann der Einzelhandel dicht machen“.

So dramatisch wie bei Juwelier Wederhoven ist die Situation nicht überall im Gelderland. „Momentan sind wir zufrieden“, sagt Klaus Ottowit, der zusammen mit seiner Frau Gabriele die Parfümerie in der Kuhstraße in Straelen betreibt. Er habe den Eindruck, dass viele Kunden gerade jetzt kleinere Läden vorziehen würden, anstatt in die großen Städte zu gehen, sagt Ottowitz. Die Parfümerie lebe zudem vor allem von den Stammkunden, die den Laden zum Teil seit 42 Jahren besuchen würden. Das alles hat dazu geführt, dass die Umsätze der Parfümerie sich im Vergleich zum Vorjahr etwas gesteigert haben, sagt Ottowitz. Auf dem Niveau von 2019 sei man aber noch nicht. Und er spricht noch ein Thema an, das für ihn schwerer wiegt als die Corona-Krise: das Internet. Die vielen Bestellungen in Online-Shops mache dem Einzelhandel schwer zu schaffen, sagt Ottowitz und apelliert an die Kunden: „Alle wollen mehr Klimaschutz. Aber man muss sich auch mal fragen, wie klimaschonend es ist, die ganze Zeit Lieferwagen durch die Gegend zu schicken“.

info Wie die 2G-Regel das Einkaufen verändert Corona-Regeln Seit dem 4. Dezember gilt im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen die 2G-Regel: Wer shoppen gehen will, muss entweder gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sein. Das macht vielen Einzelhändlern zu schaffen, sie müssen nun jeden Kunden kontrollieren.



Bändchen In Kevelaer hat sich die „Unternehmervereinigung Kevelaer“ (UVK) etwas überlegt, damit nicht jeder Kunde neu kontrolliert werden muss: Wer seinen 2G-Status nachweist, bekommt ein Bändchen zugeteilt und kann damit in die Geschäfte – ohne immer wieder 2G nachzuweisen.

Anja Hummler betreibt den „Schauplatz“ in Kevelaer. Hier verkauft sie unter anderem selbstfertigte Mode, Dekoartikel und nachhaltige Hygieneartikel. Auch sie merkt in ihrem Geschäft, dass die Corona-Krise 2021 auch noch aktuell ist. „Es ist schon deutlich ruhiger“, sagt sie. Es würden vor allem die Kunden fehlen, die spontan in ihrem Laden einkaufen. „Es fehlen die Leute, die spontan auf Shopping-Tour gehen“, sagt sie. Da merke sie schon einen Einbruch, gerade im Vergleich zur vorpandemischen Zeiten.