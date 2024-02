Probleme auch im Gelderland Landwirte in Sorge – Trecker können nicht auf nasse Felder

Die problematische Situation ist draußen auf den Feldern für jeden unübersehbar. Noch immer steht Wasser auf vielen Flächen. Für die Landwirte ist es im Moment unmöglich, dort zu arbeiten. Können die Bauern also schön zuhause sitzen und einfach mal in Ruhe abwarten, dass es besser wird? Wilhelm Hellmanns kann bei dieser Frage nur lachen. „Klar haben wir im Moment etwas mehr Zeit als im Frühjahr und im Sommer. Aber Leerlauf gibt es deswegen trotzdem nicht. Es gibt genug zu tun, vor allem wenn man Tiere hat“, sagt der Kreislandwirt des Gelderlandes und schickt gleich noch eine Spitze Richtung Politik hinterher: „Und außerdem haben wir ja so viele Auflagen, dass wir uns reichlich mit Bürokratie beschäftigen können.“