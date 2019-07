Aktion „Gelderländer in der Welt“ : Die RP freut sich über Ihre Urlaubsgrüße!

Egal, wo Sie Ihren Urlaub verbringen. Die RP freut sich über Ihren Urlaubsgruß. Foto: Verena Kensbock

Gelderland Pünktlich mit den Sommerferien beginnt für viele auch die Urlaubszeit. Im Rahmen der Aktion „Gelderländer unterwegs in der Welt“ freut sich die RP auf Ihre Urlaubsgrüße. Unter allen Einsendungen werden vier Karten für das Geldernsein-Festival verlost.

(ate) Sommerzeit heißt für viele auch Urlaubszeit. Während es für die einen unbedingt in den Süden gehen muss, fahren andere lieber an die Nord- oder Ostsee oder sie zieht es in die Berge. Viele verbringen ihren Urlaub aber auch am liebsten einfach zu Hause.

Doch egal, wo Sie Ihre freie Zeit genießen: Schreiben Sie uns! Im Rahmen unserer Aktion „Gelderländer unterwegs in der Welt“ freuen wir uns über Ihre Urlaubsgrüße, ob per Postkarte, per Mail oder über Facebook – und gerne mit einem Foto. Schreiben Sie bis zum 17. August einfach an Rheinische Post, Markt 12, 47608 Geldern, redaktion.geldern@rheinische-post.de oder unter an RP Geldern bei Facebook.