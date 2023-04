Beliebte Figur kehrt zurück „Gelderix“ grüßt wieder vom „Kleinen Markt“

Nach Rücksprache mit Rainer Niersmann, so Leurs weiter, entwickelten sich die Dinge dann sehr schnell, und Mattez Deckers baute die Skulptur in seinem Atelier auf. „Ich musste ihn erst mal komplett reinigen und grundieren und als mein Sohn sah, wie die Tropfen in allen möglichen Farben an ihm herunterliefen, war er ganz begeistert. Damit war die Grundidee für das neue Dessin geboren“, berichtet Deckers, dem allerdings noch viele Arbeitsgänge bevorstanden, bis Gelderix – nun von vielen Farbsträngen geprägt und immer noch fröhlich winkend – mit seinem Fahrrad von den Mitarbeitern des Gelderner Bauhofs übernommen werden konnte. Sie installierten ihn erneut an seinem angestammten Platz, wo er hoffentlich noch viele Jahre bleiben kann.