Peter Hartinger stellt in Duisburger Plattenladen aus „Analoge Kunst ist sexy“

Peter Hartinger trägt ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Punk Rock Cafe Geldern“ – in Anlehnung an die Hard Rock Cafes, die es auf der ganzen Welt gibt. Allein in Deutschland gleich vier Mal: in Berlin, Hamburg, München und Köln. Ein Punk Rock Cafe wäre eine schöne Abwechslung und würde der Stadt eine rebellische Note verleihen. Stattdessen eröffnet Anfang Herbst das Café Extrablatt auf dem Markt. Hartinger ist dennoch zufrieden. Dann sei hoffentlich wieder etwas mehr los.