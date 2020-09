Serie: Geldener Unternehmen im Poträt : DPH Voss mit Innovation und Service

Wolfgang, Petra und Mark Voss mit Sven Kaiser, Lucas van Stephoudt und Arndt Hanßen vor dem Firmengebäude. Foto: Norbert Prümen

Geldern Die Firma zog von Issum nach Geldern ins Gewerbegebiet. Aus Sicht des Unternehmens, das 1993 gegründet wurde, war das der richtige Schritt.

Der markante Bau fällt auf im Gelderner Gewerbegebiet. An der Liebigstraße in Geldern hat das Unternehmen DPH Voss sein neues Zuhause gefunden. Zuvor war der Betrieb in Issum, wo er auch gegründet worden ist, ansässig. Dass sich alle in Geldern richtig wohl fühlen, betonten die Eigentümer Petra, Wolfgang und Mark Voss beim Antrittsbesuch von Bürgermeister Sven Kaiser.

Der Verwaltungschef kam in Begleitung von Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt und mit seinem Technischen Dezernenten Tim van Hees-Clanzett. Der hatte in seiner früheren Funktion als Wirtschaftsförderer noch den Umzug von DPH Voss eingestielt. Eines der letzten freien, aber wegen möglicher Altlasten auch schwierigen Grundstücke des Gewerbegebietes konnte so vermarktet werden. „Wir sind froh, in Geldern zu sein und fühlen uns hier gut aufgehoben“, sagt Wolfgang Voss. Zwar sei der Weg zur Autobahn nun länger, aber da es im Gewerbegebiet viele Zulieferer für seine Firma gebe, fallen andere Weg auch kürzer aus.

Info Großes Spektrum an Gewerken Leistungen Schreinerei, Schlosserei, Holzbau, Metallbau, Schall- und Brandschutz, Trockenbau und Innenausbau. Kontakt DPH Voss GmbH, Liebigstraße. 16, Geldern, Tel. 02831 913050, www.dph-voss.de.

1993 wagte Wolfgang Voss mit DPH den Sprung in die Selbstständigkeit. Ein wenig gezwungenermaßen. Er und seine Kollegen waren zuvor bei Ophardt in Issum beschäftigt. Als dort die Handwerksabteilung aufgelöst worden, kamen die beteiligten Kollegen auf die Idee, gemeinsam alles aus einer Hand anzubieten. Also nicht nur Metallbau und Schreinerei, sondern auch Elektrik; Klimatechnik oder Sanitärleistungen. So entstand auch der Unternehmensname, denn DPH steht für „der Partner im Handwerk“. „Im Oktober 1991 haben wir eine Halle gemietet, zum Januar 1993 sind wir dann mit insgesamt acht Leuten gestartet“, erinnern sich Petra und Wolfgang Voss. Zwar trennt man sich nach einiger Zeit von einigen Kollegen und damit auch Gewerken, der eigene Betrieb, der 1998 in eine eigene Halle wechselte, boomte jedoch.

Heute, ergänzt durch Sohn Mark Voss, der seit 2003 dabei ist und 2007 seien Meister gemacht hat, ist das Unternehmen mit seiner Kombination aus Schreinerei und Metallbau vor allem für Objekteinrichtungen, Möbel- und Büro-, Laden- und Messebau gefragt. Denn das Grundprinzip gilt weiterhin. „Der Kunde möchte möglichst alles aus einer Hand haben und nicht selbst verschiedene Handwerker beauftragen und dann die Termine koordinieren“. Das können wir, auch dank unserer guten Kontakte und des großen Netzwerkes, leisten“, so Mark Voss. Der Kunde habe nur noch einen Ansprechpartner und bekommt das neue Büro komplett geliefert und aufgebaut.

Engelbert Hanßen, dessen Architekturbüro den modernen Betrieb in Geldern plante und umsetzte, ist auch als Auftraggeber von DPH Voss begeistert. „Wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, etwas schnell zu lösen und umzusetzen, dann bin ich hier genau richtig“, so der Gelderner Architekt. „Das Schöne ist, dass die Innovationen im gegenseitigen Austausch entstehen. Und der Ansatz ist genau im Trend: Nach dem Rohbau möchte man möglichst nur noch einen Auftrag vielleicht zwei vergeben und wissen, dass alles Hand in Hand läuft.“

Die großzügigen und modernen Werkstattbereiche mit viel Technik begeisterten die Gäste von der Stadt beim Rundgang. Auch ein klassisches Handwerk wie das des Schreiners bietet heute mit viel digitaler Technik ganz neue Produktions- und Lagermöglichkeiten.