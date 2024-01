Geldbörse in Geldern gerettet Einfach mal „Danke“ sagen

„Die Verkäuferin hat mir jede Menge Lauferei gespart“, sagt Barbara Zimmermann und für deren Einsatz so kurz vor den Festtagen ist sie sehr dankbar. Dabei war es gar nicht so einfach, bis die Geldbörse wieder da landete, wo sie hingehört. Als die Verkäuferin von „Action“ nämlich vor ihrer Tür stand, war Barbara Zimmermann gar nicht zu Hause. Die Geldbörsen-Retterin machte sich auf den Weg in die nah gelegene Gaststätte, zu Esters, und fragte nach. Die kontaktierten den Sohn, der wiederum seine Mutter.