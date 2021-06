Große Explosion, Täter auf der Flucht : Geldautomat in Lüllingen gesprengt

Geldautomat in Lüllingen gesprengt

Lüllingen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Täter Geld zu erbeuten, indem sie den Bankautomaten sprengten. Sie flüchteten mit einem Motorroller. Sie hinterließen einen Ort der Verwüstung.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Geldautoamt der Volksbank in Lüllingen gesprengt. Die Täter flüchteten anschließend auf einem Motorroller. Inwieweit sie Geld erbeuteten, konnte die Polizei am frühen Morgen noch nicht sagen.