Aus der Stiftung 82.000 Euro für gemeinnützige Projekte in Kerken

Über die Verteilung unter den antragstellenden Vereinen hat im Vorfeld ein unabhängiges Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Möcking entschieden. So können mit dem Geld zum Beispiel Schützen-, Musik- oder Sportvereine unterstützt, in Kirchengemeinden oder in der Jugendarbeit Veranstaltungen finanziert, Vereinsheime modernisiert oder Neuanschaffungen getätigt werden. „Mit der Entscheidung zur Errichtung von acht weiteren Windenergieanlagen ist eine Win-win-Situation für die Umwelt und für Kerkener Vereine und Organisationen entstanden. Auf diese Weise wird die Energiewende zu einem Erfolgsmodel für alle“, sagt Bürgermeister Möcking. Dass die Summe in diesem Jahr besonders hoch ausfällt, liegt laut Projektleiter Sebastian Gampe von der SL-Natur-Energie- Unternehmensgruppe unter anderem auch an einem guten Wind-Jahr sowie an dem fortschreitenden Ausbau der Windenergie. „Windenergie ist heute die günstigste Form der Stromgewinnung. Immer, wenn der Wind weht, sinken die Preise an der Strombörse. Strom wird also auf Dauer nur wieder preiswerter, wenn wir den Ausbau weiter vorantreiben“, erläutert Gampe.