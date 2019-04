Bauprojekt in Geldern : Startschuss für Neubau an „Alter Polizei“

Startschuss für Neubau an „Alter Polizei“

Bauprojekt in Geldern

Die Verantwortlichen von Barmer, Voba Immobilien, UFM Unternehmensberatung, Wirtschaftsförderung und Wohnen am Adelheidhaus auf dem Areal. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Bagger rollen auf dem Gelände an der Stauffenbergstraße, das fast vier Jahre lang brach lag.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Fast vier Jahre nach dem Abriss der alten Polizeiwache tut sich endlich etwas auf dem Gelände an der Ecke Weseler Straße und Stauffenbergstraße. Der Bagger ist schon angerückt und beginnt, den Boden für die Bauarbeiten zu ebnen. Der Spatenstich am Montag war der Startschuss für ein Bauprojekt, das etwa zwei Jahre dauern soll. Auf dem brachliegenden Gelände wird ein Wohn- und Geschäftshaus mit Erdgeschoss und drei Obergeschossen entstehen.

Generalunternehmer ist die ­Straelener Firma Megens. Im Dezember waren die letzten Genehmigungen erteilt worden, nun gehen die sichtbaren Arbeiten los. „Ein so großes Projekt bedarf einer gründlichen Planung“, sagt Sabrina Boßmann, Geschäftsführerin von der Firma „Wohnen am Adelheidhaus“, die Bauträger des Gebäudes ist. „Wir haben uns entschlossen, uns diese Zeit auch zu nehmen, anstatt vorschnell mit einem symbolischen ersten Spatenstich zu beginnen.“ Nach den Osterfeiertagen sollen die eigentlichen Erd- und Fundamentarbeiten beginnen. „Dann wird auch für Anwohner und Besucher der Fortschritt auf dem Gelände sichtbar“, sagt Sabrina Boßmann.

Ansprechpartner Die Vermarktung der Wohnungen hat Voba Immobilien in Geldern übernommen. Dort können auch Exposés, Pläne und Baubeschreibungen angefragt werden. Zuständig dafür sind Friedhelm Loy und Marina Engelbergs.

In drei Bauabschnitten entsteht auf dem Areal ein Haus mit 30 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Die Wohnungen werden zwischen 63 und 110 Quadratmeter groß und bekommen eine gehobene Ausstattung mit Parkett und Fußbodenheizung, Lüftung und Aufzug. Den Bewohnern werden zwei Fahrradräume zur Verfügung stehen und Parkplätze für Autos an der Hausrückseite. Zudem werden die Apartments barrierefrei zugängig sein. Ausnahme sind die Wohnungen im ersten Obergeschoss, dort gibt es bei den Balkonen eine Stufe. Fast die Hälfte der Eigentumswohnungen ist bereits verkauft oder reserviert, teilt Sabrina Boßmann mit.

Stadtentwicklung in Moers

Stadtentwicklung in Moers : Großprojekt: Spatenstich für 100 neue Häuser und Wohnungen

Und auch zwei von drei Gewerberäumen sind bereits vergeben: In eines der Ladenlokale wird eine Niederlassung der Barmer-Krankenkasse einziehen. In der anderen Einheit entsteht eine Bäckerei mit Café. Die Bäckerei Schollin aus Dinslaken wird darin ihre erste Filiale in Geldern eröffnen.