Posse um Zweirad-Diebstahl in Straelen : Ein gestohlenes E-Bike ist wieder da

Die beiden gestohlenen Räder waren per GPS-Tracker in Venlo geortet worden. Foto: Bundespolizei Foto: Bundespolizei

Straelen/Venlo Der Straelener bekam von der niederländischen Polizei schon mal ein Rad zurück. Was mit dem zweiten Rad wird, bleibt vorerst offen.

In die Kostenpflichtiger Inhalt Posse um gestohlene Fahrräder aus Straelen ist jetzt plötzlich Bewegung gekommen. Wie berichtet, waren zwei E-Bikes und zwei Reitsättel vom Grundstück von Hermann-Josef Brüx gestohlen worden. Der Straelener hatte sein Rad per GPS-Tracker in Venlo entdeckt, woraufhin die niederländische Polizei auf seine Initiative hin zwei Räder sicherstellen konnte.

Doch dann zog sich die Herausgabe der E-Bikes hin. Die Sache gipfelte, wie berichtet, darin, dass die Polizei das zweite Rad wieder zurückbrachte. Denn Brüx konnte wegen eines Zahlendrehers in der Rahmennummer nicht nachweisen, dass ihm auch das andere Rad gehört. Zudem verzögerte sich die Herausgabe des anderen Zweirades.

Auf Anfrage der Redaktion hatte es von den Polizeibehörden geheißen, man werde sich um die Sache kümmern. Tatsächlich bekam Brüx dann am Donnerstag den Anruf aus den Niederlanden, dass er sein Rad dort jetzt abholen könne. Also fuhr Brüx nach Venlo und war ganz entsetzt, in welchem Zustand das Rad ist und brachte es in die Werkstatt. Der Schaden werde sicher zwischen 500 und 1000 Euro betragen. Auch das Ladegerät ist verschwunden.

Was mit dem zweiten Rad wird, ist weiterhin offen. Die Polizei hatte es tatsächlich den mutmaßlichen Dieben zurückgebracht. Ob Brüx es jemals wiedersieht, ist ebenfalls offen. Auch die beiden Reitsättel, die bei ihm gestohlen wurden, bleiben weiterhin verschwunden.