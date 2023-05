Geistliches Konzert Kombination aus Klavier und Orgel erklingt in Geldern

Wenige kennen sie oder können sich vorstellen, wie sie klingt. Doch wer ihr lauschen darf, ist begeistert von der ungewohnten Kombination aus Klavier und Orgel. Die orchestrale Kraft und weiche Untermalung der Orgel mit ihren 3000 Pfeifen, kombiniert mit der percussiven Präsenz und den harfenartigen Arpeggien des Flügels mit lediglich 340 Saiten, führen zu einem Klangerlebnis, das am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr in der großen Akustik der Kirche St. Maria Magdalena in Geldern zu hören ist.