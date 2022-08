Musikerlebnis in Geldern : Konzert für Klarinette und Orgel in St. Maria Magdalena

Geldern Im Konzert erklingen Werke von Sciroli, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Poulenc und Rheinberger. Die Begleitung liegt in den Händen von Kantor Dieter Lorenz. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Die Jahresreihe der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena wird mit einem Konzert für Klarinette und Orgel am Sonntag, 28. August, um 17 Uhr fortgesetzt. Zu Gast ist Prof. Jens Thoben aus Lübeck. Er hat in Geldern schon mehrfach mit seinem virtuosen und einfühlsamen Spiel die Zuhörer verzaubert. Im Konzert erklingen Werke von Sciroli, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Poulenc und Rheinberger. Die Begleitung liegt in den Händen von Kantor Dieter Lorenz.