Kultur im Gelderland : Geistliche Konzerte in Corona-Zeiten

Geldern Geboten wurden „Neun deutschen Arien“ von Georg Friedrich Händel. Die Ausführenden waren Maria Regina Heyne, Sopran, Anke Becker, Violine, Helga Löhrer, Violoncello, Dieter Lorenz, Continuo.

Der Förderkreis Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena freute sich, die Jahresreihe in Corona-Zeiten fortsetzen zu können. Stühle wurden zusätzlich hinten in der Kirche aufgestellt, damit alle Besucher auf Abstand sitzen konnten. Die Voranmeldung mit Adresse und Telefonnummer erfolgte per E-Mail, sodass die Nachverfolgbarkeit gewährleistet ist.

Der Einlass gestaltete sich problemlos, sodass jeder an seinem Platz das Konzert ohne Maske genießen konnte. Auf dem Programm standen die „Neun deutschen Arien“ von Georg Friedrich Händel, der die stillen beseelten Texte des Hamburger Dichters Barthold Heinrich Brockes vertonte. Ein Lob auf die Schönheit der Natur und Ewiges Leben sind die Themen der geistlichen Texte, die Brockes’ Gedichtsammlung „Irdisches Vergnügen in Gott“ von 1721 entstammen. „Künft’ger Zeiten eitler Kummer stört nicht unsern sanften Schlummer“. In den Stücken für Sopran (Maria Regina Heyne) und eine kleine Instrumentalgruppe mit Anke Becker, Violine, Helga Löhrer, Violoncello und Dieter Lorenz, Continuo greift Händel an vielen Stellen musikalisch auf Material aus eigenen Opern zurück. Die Stücke stehen dabei charakteristisch für die Welt der Geisteshaltung des Früh-Pietismus an der Wende vom Barock zum Zeitalter der Aufklärung: Der Mensch entdeckt in der in sich ruhenden Schönheit der Natur die Spur Gottes und dankt dem Schöpfer mit Lob und Preis, mal heiter fröhlich, mal innig beschaulich. „Singe Seele, Gott zum Preise, der auf solche weise Weise alle Welt so herrlich schmücket.“