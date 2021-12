Revision abgewiesen : Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Geiselnehmer

Kleve/Geldern Der Mann hatte in Pont Beamte mit einem Messer bedroht. Dafür wurde er vom Landgericht Kleve zu acht Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Jetzt bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil.

Die 2. Strafkammer des Landgerichts Kleve hatte den Mann am 26. August 2021 wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Freiheitsstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Revision des Angeklagten hat der Bundesgerichtshof jetzt zurückgewiesen. Der wegen einer Vielzahl von erheblicher Brutalität gekennzeichneten Gewalttaten (etwa ein versuchter Totschlag) inhaftierte Angeklagte brachte am 2. September 2020 in Pont einen Vollzugsbeamten in seine Gewalt. Er bedrohte ihn mit einem gegen den Hals gerichteten Messer mit dem Tode, um so seine Freilassung zu erzwingen. Erst nach eineinhalb Stunden konnte durch beherzte Gegenwehr der Geisel, geistesgegenwärtiges Einschreiten herbeigeeilter JVA-Beamter, durch Einsatz von Pfefferspray und einer Eingreiftruppe der sich vehement wehrende Angeklagte, der noch versuchte seine Geisel mit dem Messer in den Hals zu stechen, überwältigt werden. Bei zwei der Beamten dauern schwerste psychische Folgen bis heute an. Infolge seiner intensiven Neigung zu Gewalttaten und der bestehenden Wiederholungsgefahr hatte das Landgericht angeordnet, dass der Angeklagte – bei fortbestehender Gefährlichkeit – auch nach Verbüßung der Strafe in Sicherungsverwahrung bleiben muss.