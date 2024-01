Präventionsarbeit gegen Antisemitismus Geigenkonzert im Jüdischen Bethaus in Issum

Roman Salyutov wurde 1984 in Sankt Petersburg geboren, studierte dort sowie in Köln Klavier und Dirigieren und promovierte als Musikwissenschaftler in Paderborn mit einer Untersuchung zur Semantik der Musiksprache von César Franck. Seine Auftritte als Konzertpianist führten ihn neben Engagements in Deutschland und Europa in die USA, nach Japan, Australien, Neuseeland und Israel. Meisterkurse und musikwissenschaftliche Vorträge an in- und ausländischen Universitäten und im Rahmen von Festivals sind ebenso Teil seiner künstlerischen Arbeit. Sein Repertoire reicht vom Barock bis zur Musik des 21. Jahrhunderts hinaus und schließt über 400 Werke ein. Der Musiker lebt in Bergisch Gladbach bei Köln.